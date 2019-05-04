شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يفكك خلية «داعشية» في طنجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الرباط)

أعلنت السلطات المغربية تفكيك خلية إرهابية، أمس (الجمعة)، تتكون من 8 إرهابيين ينشطون في مدينة طنجة بشمال البلاد. وأفاد مكتب محاربة الإرهاب بأن أعضاء خلية الموقوفين في مدينة طنجة، سعوا إلى تنفيذ عمليات إرهابية نوعية في المغرب. وكشف المكتب عن مصادرة أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وقطعة ثوب سوداء ترمز لشعار داعش الإرهابي. ولفتت التحريات الأولية إلى أن عناصر الخلية من الموالين لتنظيم داعش، وانخرطوا في الدعاية والترويج لأفكار التنظيم المتطرف.

وأكدت أن من بين المعتقلين في الخلية الإرهابية، شقيقاً لمقاتلين في صفوف تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق.