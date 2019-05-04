شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور البغدادي.. العراق: خطر «داعش» قائم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)

حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، من أن خطر «داعش» لا يزال قائماً، بعد الظهور الأخير لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس أمس (الجمعة): لا يزال هناك خلايا نائمة كثيرة لداعش بالعراق، كاشفا أن العمل الاستخباراتي نجح في إحباط معظم العمليات الإرهابية استباقياً. ولفت عبدالمهدي إلى تحسن الوضع السياسي والأمني في العراق.

وتأتي زيارة عبدالمهدي في إطار تعاون مشترك لوضع «خريطة طريق استراتيجية جديدة» تحدد إطار العلاقات بين فرنسا والعراق، في المجالين العسكري والاقتصادي.

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وتتضمن خريطة الطريق بحسب المصادر، شقاً عسكرياً يشمل تعزيز عدد الجنود الفرنسيين الذين يدربون نظراءهم العراقيين، فضلاً عن قضية المتطرفين الأجانب، وبينهم فرنسيون، الذين يحتجزهم العراق، بالإضافة إلى مسائل اقتصادية.

من جهتها، كشفت وزارة الدفاع العراقية أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه أبوبكر البغدادي، جرى تصويره «في ملجأ تحت الأرض» من قبل متخصصين محترفين. وذكرت في بيان على صفحتها في «فيسبوك» أمس الأول، أن التنظيم عمد إلى إخفاء ملامح المكان عبر وضع ستائر على الجدران. واعتبر أن البغدادي قصد من ظهوره رفع الروح المعنوية لعناصره بعد الهزائم التي مني بها، وتعيين قيادات جديدة عوضاً عن الذين قتلوا في المعارك الأخيرة والهاربين. ولاحظ أن الاجتماع لقادة جدد، ويبدو أن هناك توبيخاً لأداء بعض القيادات التي تخاذلت في المعارك الأخيرة، والدليل على ذلك أن البغدادي استذكر أولاً قتلاه بالاسم، وثانياً قال لن يسلموا المدن والمناطق إلا على جثثهم.

ورأى أن حديث البغدادي كشف استراتيجية التنظيم خلال الفترة القادمة بعد الهزائم التي تلقاها، متوقعا أن يستمر في حرب إرهابية على شكل حرب استنزاف.