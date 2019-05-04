الحوثيون يفرضون التجنيد الإجباري بقوة السلاح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيما شهدت الجمعة الأخيرة من شعبان مقتل 5 وإصابة 7 يمنيين في انفجار لغم بمديرية القطن بوادي حضرموت شرق اليمن، وذلك بحسب ما أكده مصدر أمني، فرضت ميليشيات الحوثي التجنيد الإجباري بمناطق الحشاء ودمت بالضالع بقوة السلاح.

واشتدت حدة المواجهات بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي الموالية لإيران في منطقتي حمر السادة وقفلة شخب التابعتين لمديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوبا، ووصلت قوات اللواء الأول صاعقة التابعة للجيش الوطني خط المعركة، غرب قعطبة، والتحمت بالقوات المشتركة في قطاعات عدة. ونشطت معركة عنيفة باتجاه «حمر السادة» بين المقاومة الجنوبية والميليشيات الحوثية وقتل وأسر عدد كبير من الحوثيين أسفل سد حمر السادة.

ونفذت القوات اليمنية المشتركة المسنودة بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية عمليات تمشيط واسعة في التلال المحيطة بغرب قعطبة بين دار السقمة والقفلة ووادي شخب، بعد محاولة الميليشيات التسلل باتجاه شخب.

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ووفقا لمصدر عسكري نفذ رجال الأول صاعقة انتشارا متزامنا وعمليات تمشيط وتغطية في حجر الضالع من اتجاه حجر والمرياح وقلعة يراخ، وتقدمت فرقة باتجاه حمر، وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على تجمعات للميليشيات الحوثية في الاتجاه الشرقي بحمر السادة، مضيفا أن قوات المقاومة الجنوبية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى شمال الضالع، وتقدمت باتجاه الفاخر.

وكانت ميليشيات الحوثي شيعت في صنعاء ثلاثة من قادتها الميدانيين الذين قتلوا في معارك شمال الضالع، هم عبدالسلام صالح الدباء، ومنير علي أحمد القحوم، ومحمد غوبر يحيى غوبر.

من جهة أخرى احتفى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مأرب بإعادة تأهيل 27 طفلا جندتهم ميليشيات الحوثي الانقلابية واستخدمتهم كدروع بشرية، حيث خضعوا طيلة 45 يوما لبرنامج نفسي اجتماعي بهدف إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، وتخليصهم من آثار تجنيدهم من قبل جماعة الحوثيين التي تستغل شريحة الأطفال وتستخدمهم دروعا بشرية في الصراع المسلح، ضمن خطة تستهدف تأهيل 2000 طفل يمني.

مشاهدات يمنية