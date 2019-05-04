"سلاح ردع جديد".. ما هي الغواصة "S 43" التي تسلّمتها مصر من ألمانيا؟

كتب- إسلام ضيف ومحمد سامي:

احتفلت القوات البحرية، اليوم الجمعة، باستلام ثالث غواصة حديثة من دولة ألمانيا، طراز (209/1400)، وتحمل اسم (S 43)، والتي تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين جروب" الألمانية.

الغواصة الجديدة تُعد من أنواع الغواصات الهجومية، بجانب أنها تعمل بالديزل والكهرباء، ومزودة بأنظمة تحكم في إطلاق الطوربيدات، وأنظمة تحكم إلكترونية للأسلحة، بجانب إبحارها مسافة 11 ألف ميل بحري.

تمتلك الغواصة (S 43) حزمة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية، ويصل أقصى عُمق لها 500 متر تحت سطح الماء، وتضم 8 أنابيب عيار 533 ملم، تستطيع إطلاق 14 طوربيد...