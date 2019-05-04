خطة شمشمون.. حكاية قنبلة نووية خططت إسرائيل لتفجيرها في مصر

وكالات

قال مسئول إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن إسرائيل أخفت قبيل حرب عام 1967م نواة بلوتونيوم في محطة شرطة ببلدة غاديرا ووضعت خطة لتحويلها إلى قنبلة نووية تلقيها على مصر.

وأطلع أفنير كوهن، أحد الباحثين البارزين في تاريخ إسرائيل النووي، بحسب صحيفة "تايم أوف إسرائيل"، على شهادة إيلي جيزلير المسئول الذري الإسرائيلي السابق عن حراسة النواة، التي قال إنها كانت مخبأة داخل محطة شرطة بريطانية سابقة في مركز إسرائيل.

ويعتقد كوهن بناء على مقابلات أجراها عام 1999 وعام 2000 مع العقيد احتياط يتسحاك يعكوف، الذي أشرف على برنامج الأسلحة وادعى أنه المسئول...