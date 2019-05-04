كيف تختار الإجابة الصحيحة؟.. شوقي يشرح أمثلة الفيزياء لأولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمثلة استرشادية لامتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي.

وأكد شوقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سينشر يوميًا أمثلة إضافية في مواد مختلفة لإلقاء الضوء بشكل آخر على كيفية التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة.

ونشر شوقي 12 صورة لأمثلة امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي.

وتابع شوقي: "المثال يشرح كيف يختار الطالب الإجابة الصحيحة وكيف يفكر في الإجابة، وأن الهدف ليس في المحتوى وإنما في طريقة التفكير وتحليل السؤال".

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وجاء نص منشور شوقي كالتالي: أمثلة استرشادية إضافية: الفيزياء

بالإضافة للفيديو الاسترشادي المنشور، ننشر يومياً أمثلة إضافية في مواد مختلفة لإلقاء الضوء بشكل آخر على كيفية التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة.

وكذلك نتيح هذه الأمثلة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

مع خالص تمنياتي بالنجاح والتوفيق.

ودون وزير التعليم ملاحظة وصفها بالمهمة، قال فيها: "الفكرة ليست ما إذا كان السؤال المستخدم من الترم الأول أو الثاني وإنما المثال يشرح كيف نختار الإجابة الصحيحة وكيف نفكر في الإجابة، الهدف ليس في المحتوى وإنما في طريقة التفكير وتحليل السؤال. وبالتالي لا يجب أن يتوقع الطالب اننا نعطيه نموذجاً للإمتحان نفسه بل نقدم طريقة للتفكر."