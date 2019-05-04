اليمن: ميليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين في الحديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء – (أ ش أ):

حرقت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الجمعة، عددا من منازل المواطنين بقصف عشوائي على منطقة الجاح جنوب الحديدة غرب اليمن، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

وقالت مصادر عسكرية، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، إن الميليشيات الحوثية المتمركزة في مزارع الحسينية قصفت بقذائف الهاون والهوتزر منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه مستهدفة بشكل مباشر القرى السكنية.

وأضافت المصادر أن القصف تسبب باحتراق خمسة منازل بشكل كامل وأضرار جسيمة في عدد من المنازل المجاورة والتي أجبر سكانها على النزوح منها لدى أقاربهم أسفل وادي الجاح وآخرين إلى مخيمات النازحين بسبب القصف المتواصل من قبل الميليشيات الحوثية التي لم تلتزم يوما واحدا بقرار وقف إطلاق النار طبقا لاتفاق السويد، مشيرة إلى أن جرائم الميليشيات الحوثية سببت ذعرا كبيرا في صفوف الأهالي ودفعت عددا منهم بالعودة إلى مخيمات النازحين.