أمريكا تمدد استثناءات عقوباتها على البرنامج النووي المدني الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلنت الولايات المتحدة تمديد استثناءات أساسية من العقوبات الأمريكية المفروضة على البرنامج النووي المدني الإيراني اليوم الجمعة قبل يوم واحد من انتهاء مهلة هذه الاستثناءات، في الوقت الذي قررت فيه واشنطن عدم تمديد اثنين من الاستثناءات.

ومن المنتظر أن ترحب روسيا والدول الأوروبية بالخطوة الأمريكية، في ظل استياء هذه الدول من قرار واشنطن المنفرد في نوفمبر الماضي للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الغربية في 2015 والذي يستهدف التزام إيران بالاستخدام المدني السلمي للطاقة النووية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر في نوفمبر الماضي إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

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من ناحيته أشار وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو إلى أن الاستثناءين اللذين لم يتم تمديدهما يتعلقان بنقل اليورانيوم المخصب من إيران إلى خارجها مقابل حصولها على إيران وقدرة إيران على نقل الماء الثقيل للخارج.

ووصف بومبيو قرار واشنطن بأنه خطوة إضافية "لتفكيك البرنامج النووي لإيران"، في حين تكثف واشنطن تحركاتها لممارسة "أقصى الضغوط" على إيران.

يذكر انه منذ توقيع إيران للاتفاق النووي مع الدول الغربية في 2015 لم تظهر أي أدلة على انتهاكها للاتفاق حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. ومازالت روسيا والدول الأوروبية تعترف وتلتزم بالاتفاق.