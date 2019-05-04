دمشق: مؤتمر "العشائر السورية" يجسد خيانة منظميه

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إن ما سمي بمؤتمر العشائر السورية هو "التقاء العمالة والخيانة والارتهان".

وقال مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الجمعة، إن "مثل هذه التجمعات تجسد بشكل لا يقبل الشك خيانة منظميها وأنهم لا يعبرون عن أي من المكونات السورية الوطنية الشريفة".

وأشار المصدر المسؤول لـ سانا اليوم: انعقد في مدينة عين عيسى السورية التي تسيطر عليها "ميليشيات مسلحة تابعة للولايات المتحدة ودول غربية أخرى اليوم ما سمي بمؤتمر العشائر السورية والذي مني بالفشل بعد مقاطعة معظم العشائر العربية الأصيلة له ليخفض منظموه عنوانه لملتقى أقل ما يقال عنه إنه التقاء العمالة والخيانة والارتهان".

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وقال المصدر إن سورية تنظر "بعين الازدراء لمثل هذه الاجتماعات التي لا تفهم معنى الوطن ومصالحه وحاضره ومستقبله".

وتابع المصدر أن سورية تدعو الدول الغربية "الداعمة له والمشاركة فيه سرا أو علنا الى الالتزام بما تتشدق به ليلا نهارا واحترام قرارات مجلس الأمن التي أكدت جميعها على أهمية وحدة أرض وشعب سورية والتأكيد على سيادتها واستقلالها".

وطالب المصدر "كل السوريين الشرفاء وخاصة في شمال سورية وشرقها بتصعيد مواجهتهم لهذه المحاولات الدنيئة ولكل من يقف خلفها أو يشجع عليها".