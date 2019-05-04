المشتبه بها الأخيرة في مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية تصل فيتنام

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي/ كوالالمبور - (د ب أ):

وصلت المشتبه بها الوحيدة المتبقية في مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى هانوي اليوم الجمعة بعد إطلاق سراحها من سجن ماليزي.

وظهرت الفيتنامية دوان تي هونج في حالة معنوية جيدة، مرتدية نظارة شمسية وسترة بيضاء رقيقة في مطار نوي باي الدولي بهانوي في الساعة العاشرة مساء (1500 بتوقيت جرينتش)، وهى تعرب عن شكرها لكل من الحكومتين الفيتنامية والماليزية على تأمين الراحة لها.

وقالت للصحفيين قبل مغادرتها في سيارة متوجهة إلى مسقط رأسها في إقليم نام دينه "لا أعرف ماذا أريد أن أفعل بعد ذلك، لكنني أعتقد أنني أريد أن أصبح ممثلة".

كان محاميها هيسيام تيه قد صرح للصحفيين في مطار كوالامبور الدولي بأن "المشاكل القانونية الخاصة بهونج في ماليزيا قد انتهت".

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وقال إن "القضية انتهت بالكامل فيما يتعلق بدوان (تي هونج)".

كانت دوان والإندونيسية ستي عائشة، قد اتهمتا بإلقاء غاز الأعصاب المميت (في إكس) على وجه كيم جونج نام في مطار كوالالمبور عام 2017، مما أدى إلى وفاته.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، تم إطلاق سراح هونج من سجن كاجانج للنساء نحو الساعة 0720 صباح الجمعة (2320 بتوقيت جرينتش أمس الخميس).

وصدر حكم بالسجن على دوان لمدة ثلاثة أعوام وأربعة أشهر بعدما أقرت بالذنب في أول نيسان/أبريل بـ "التسبب في إصابة" من خلال "استخدام وسائل خطيرة"، بعد أن وافق الادعاء على تخفيض تهمة القتل الأصلية.

وجاء إطلاق سراحها اليوم الجمعة حيث تم احتساب الحكم من وقت اعتقالها في فبراير 2017، وبعد إجراء تخفيضات معتادة على العقوبة.