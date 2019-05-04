إيطاليا: نحافظ على الحوار مع جميع الأطراف الليبية

قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي إنهم يعملون على المحافظة على الحوار مع جميع الأطراف الليبية. وأوضح ميلانيزي وفق وكالة آكي؛ أنهم يحافظون على الحوار مع الليبيين لكي يتمكنوا من تجنب التصعيد وتقليل الصراع واستعادة السلام واستئناف عملية الاستقرار، ولإعطاء الشعب الليبي الكلمة، ليمنح نفسه مؤسسات حرة وديمقراطية، حسب تعبيره.

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