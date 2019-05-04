حرقت ميليشيا الحوثى الانقلابية، مساء الجمعة، عددا من منازل المواطنين بقصف عشوائى على منطقة الجاح جنوب الحديدة غرب اليمن، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.
وقالت مصادر عسكرية، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، إن الميليشيات الحوثية المتمركزة فى مزارع الحسينيةقصفت بقذائف الهاون والهوتزر منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه مستهدفة بشكل مباشر القرى السكنية.
وأضافت المصادر أن القصف تسبب باحتراق خمسة منازل بشكل كامل وأضرار جسيمة فى عدد من المنازل المجاورة
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن: ميليشيات الحوثى تقصف منازل المواطنين فى الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.