مقتل 12 مدنياً في قصف سوري وروسي على إدلب

استهدف قصف لقوات النظام السوري والقوات الروسية، أمس، مناطق في محافظة إدلب ومحيطها في شمال غرب سورية، ما أسفر عن مقتل 12 مدنياً على الأقل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وطال القصف مناطق عدة في محافظة إدلب ومحيطها، رغم كونها مشمولة باتفاق روسي تركي تم التوصل إليه العام الماضي وينصّ على إقامة «منطقة منزوعة السلاح». وأفاد المرصد بشن الطائرات الروسية عشرات الغارات، بينما ألقت مروحيات النظام عشرات البراميل المتفجرة على مناطق متفرقة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، وتسبب القصف بمقتل 12 مدنياً على الأقل. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن القصف يتصاعد بشكل مستمر منذ أربعة أيام ويستهدف بشكل أساسي خطوط دفاع ومقار تابعة لهيئة تحرير الشام «جبهة النصرة سابقاً» وفصائل أخرى، موضحاً أن بعضها خال. ودمّرت الطائرات الروسية، وفق قوله، «مقار عدة لهيئة تحرير الشام»، التي تشنّ بين الحين والآخر هجمات على مواقع قوات النظام.



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