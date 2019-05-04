بومبيو: "فيلق القدس" يقود حملات إيران الإرهابية في العالم

عواصم (وكالات)

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، أن «فيلق القدس» يقود حملات إيران الإرهابية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك «حزب الله» والحوثيون، معتبراً أن عناصر الفيلق «عائلة مافيا». وأشار بومبيو خلال مؤتمر صحفي، أمس، إلى امتلاك الحرس الثوري نحو 20 في المئة من الاقتصاد الإيراني.

وقال بومبيو إن «عناصر فيلق القدس يعملون بأمر من قيادة الحرس الثوري وهم عائلة مافيا». وأضاف أن الحرس الثوري يملك نحو 20 في المئة من الاقتصاد الإيراني ويسيطر على صناعة البناء وهو القطاع الأكبر في الاقتصاد الإيراني.

وأوضح بومبيو، أن «مهمتنا واضحة وهي كبح قدرات فيلق القدس، وتقليل قدرته على إنفاق ما بين 700 مليون دولار ومليار دولار في السنة على حزب الله». وفي سياق آخر، قالت مصادر بقطاع النفط إن صادرات إيران من الخام ستتراجع في مايو الجاري، مع تضييق واشنطن الخناق على مصدر الدخل الرئيس لطهران، ما سيعمق فاقد المعروض العالمي الناتج عن العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا والتخفيضات التي تقودها «أوبك». وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران في نوفمبر 2018، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران والقوى العالمية الست.

وقلصت تلك العقوبات صادرات النفط الإيراني أكثر من النصف إلى مليون برميل يومياً أو أقل.

وذكرت واشنطن أن جميع الإعفاءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني ستنتهي هذا الأسبوع.

وأفاد مسؤول إيراني مطلع على السياسة النفطية، بأن الصادرات قد تهبط إلى 700 ألف برميل يومياً بل ربما تنخفض إلى 500 ألف برميل يومياً من مايو فصاعداً.

ولفت مصدر في أوبك إلى إنه من المرجح أن تستمر الصادرات الإيرانية عند نحو 400 إلى 600 ألف برميل يومياً.

وقالت المحللة سارة فاكشوري: إجمالاً، إيران تستطيع تصدير ما بين 200 و550 ألف برميل يومياً من النفط.

ويلف الغموض صادرات إيران على نحو متزايد منذ عودة العقوبات الأميركية في نوفمبر.

ولم تعد طهران تبلغ منظمة البلدان المصدرة للبترول بأرقام إنتاجها، ولا توجد معلومات مؤكدة عن الصادرات.

وفي سياق آخر، نشر حساب الخارجية الأميركية باللغة الفارسية على «تويتر» تغريدة حول حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ضمن سلسلة يقدمها عن قادة النظام الإيراني الفاسدين.

وجاء في التغريدة أن حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني وأربعة آخرين يحاكمون حالياً بجرائم مالية.

يذكر أن فريدون، وهو المستشار الخاص لروحاني، يُحاكم منذ أشهر، بتهمة سرقة ملايين الدولارات من المال العام، وحضر 4 من زملائه جلسة المحكمة، الثلاثاء الماضي لإبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم.

ولا يشترك فريدون وشقيقه في الاسم العائلي نفسه، لأن روحاني قد غير اسمه بلقب ديني كحال الكثير من رجال الدين.

وتم اعتقال فريدون في يوليو 2017، وسرعان ما تم الإفراج عنه بكفالة مالية، ويخضع للمحاكمة منذ تلك الفترة بتهمة اختلاس 15 مليون دولار، والتورط في أحد ملفات الفساد الاقتصادي الكبرى وتلقيه رشاوى عديدة.

وكان النائب السابق في البرلمان الإيراني عن التيار الأصولي المتشدد، علي رضا زاكاني، اتهم مكتب الرئيس الإيراني روحاني، بأنه «وكر لشبكة فساد» يديرها شقيقه فريدون.

وكشف زاكاني أن «شقيق الرئيس روحاني قد حول مكتب الرئاسة إلى مقر لعصابات مخيفة من السماسرة الذين يجنون الثروة من خلال الاتصال بالخارج منذ إنجاز الاتفاق النووي، ويحصلون على المبالغ الطائلة عن طريق النصب والاحتيال والرشوة والفساد»، على حد تعبيره.

واتهم زاكاني، روحاني بأنه «رأس الفساد»، وقال: «يجب على الرئيس روحاني الذي يبحث عن مكافحة الفساد أن يبدأ بشقيقه ومن مكتبه، وأن يلتفت إلى حجم الفساد في وزارة النفط والعقود الخيالية التي تبرمها خارج القانون مع جهات خارجية».

وكانت الخارجية الأميركية قد أشارت إلى عدد من المسؤولين المتورطين بالفساد، حيث نشرت موضوعاً الأسبوع الماضي، عن يحيى رحيم صفوي، القائد السابق للحرس الثوري، والمستشار الحالي للمرشد الإيراني.