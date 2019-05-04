3 شهداء بينهم اثنان في غارة إسرائيلية على غزة

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (غزة، رام الله) استشهد 3 فلسطينيين، أمس، أحدهم برصاص الجيش الإسرائيلي وآخران في غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي على موقع لحركة حماس وسط قطاع غزة، وذلك بعد إصابة جنديين إسرائيليين قنصا.

وتوعدت الغرفة المشتركة التي تضم كتائب القسام والأجنحة العسكرية للفصائل بالرد.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة: «استشهد فلسطينيان وأصيب اثنان آخران بجروح حرجة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في غارة جوية (موقعاً لكتائب القسام) وسط قطاع غزة».

وأضاف أن «الشهيدين هما عبد الله إبراهيم أبو ملوح (33 عاماً) وعلاء علي البوبلي (29 عاماً) ونقلا إلى مستشفى شهداء الأٌقصى». وأورد القدرة في بيان آخر: «استشهد الفلسطيني رائد خليل أبو طير (19 عاماً) متأثراً بجروحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن شرق خان يونس»، موضحاً أنه نقل إلى مستشفى «ناصر» بخان يونس إثر إصابته لكن وفاته أعلنت بعيد ذلك.

وأورد مصدر أمني فلسطيني بأن «الطيران الإسرائيلي شن ثلاث غارات جوية استهدفت ثلاثة مواقع للمقاومة شرق مخيمي البريج والمغازي، وأسفرت عن شهيدين وجريحين وألحقت أضراراً كبيرة في الموقعين».

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه استهدف موقعاً لحماس في القطاع بعد إصابة اثنين من جنوده خلال اشتباكات على طول الحدود بين القطاع وإسرائيل.

من جهة اخرى، أكد القدرة «إصابة 50 فلسطينياً على الأقل بجروح مختلفة برصاص وقنابل الغاز (المسيل للدموع) منهم 10 أطفال و3 مسعفين وصحافية (محلية) شرق قطاع غزة في قمع الاحتلال لمسيرة العودة في الجمعة السابعة والخمسين» شرق قطاع غزة.

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