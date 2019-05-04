فضيحة تجسس أوروبية لـ"أردوغان"

أبوظبي (مواقع إخبارية) كشفت وثائق سرية عن سلسلة فضائح جديدة ارتكبتها البعثة الدبلوماسية الممثلة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التشيك، بعد أن مارست إجراءات غير قانونية لجمع معلومات حول أنشطة معارضين أتراك وكأنهم أعضاء في عصابة إجرامية.

وتناول تقرير لموقع «نورديك مونيتور» السويدي، الوثائق السرية التي تم تفاصيلها؛ والتي تشمل سلسلة من المراسلات، دارت بين السفارة التركية بالعاصمة التشيكية (براغ)، ومقر الخارجية في أنقرة.

واستخدمت المعلومات، التي جمعتها البعثة الدبلوماسية التركية، ضمن أوراق قضية جنائية، استخدمها قضاء أردوغان لملاحقة معارضيه بالتشيك.

ويعتقد أن جميع من شملهم تجسس السفارة التركية في تشيك، سواء كانوا أفراداً أو منظمات، يزعم النظام التركي أنهم ينتمون لحركة الداعية فتح الله جولن.

كما فضحت الوثائق تجسس دبلوماسيي أردوغان على عدد من المنظمات، بينها منظمة ميريديان الدولية، التي تدير مدرسة دولية في براغ، تقدم خدماتها من مرحلة ما قبل المدرسة ورياض الأطفال، إلى المرحلة الثانوية.

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