"فورين بوليسي": "برامج" أردوغان لا يتحملها الاقتصاد التركي

شادي صلاح الدين (لندن)

لا تزال محاولات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للتمسك بالسلطة مستمرة، إلا أنه، ورغم ذلك، فإن برامجه الاقتصادية ووعوده لشعبه تفتقد الواقعية، وخاصة السياسية منها، في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجهها بلاده، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، والأنين الذي بدأ صوته يسمع بين جموع شعبه.

وذكرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية في تقرير كتبه كريس ميلر، أنه بعد أن واجه حزبه هزائم متلاحقة في الانتخابات البلدية في أنقرة وإسطنبول الشهر الماضي، وعد الرئيس التركي بـ«برنامج اقتصادي قوي» لتغيير الاقتصاد في بلاده، موضحاً أن أردوغان يواجه معضلة مؤلمة تتمثل في أن الخطوات التي قد تتخذها حكومته لتحسين الاقتصاد على المدى المتوسط، من شأنها أن تسبب معاناة على المدى القصير، وهذا احتمال «غير جذاب» سياسياً، وستؤدي فقط إلى تفاقم مشاكل البلد على المدى الطويل.

وأوضح كريس ميلر في مقالته أن المشكلة الأساسية في تركيا هي أن الحكومة تواصل محاولة تحفيز الاقتصاد حتى لو كان الثمن هو ارتفاع التضخم.

وأضاف: إنه منذ أن حقق حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان سمعته بتحقيق نمو اقتصادي سريع، كان عليه أن يواصل الضغط لوقف انزلاق الاقتصاد من خلال كل تصويت يواجهه، مشيراً إلى أن أردوغان أصبح يعتمد في الفوز في الانتخابات بقمع المعارضة والسيطرة الصارمة على وسائل الإعلام.

وأكد الكاتب أن الليرة المنهارة جعلت الأتراك أكثر فقراً، مشيراً إلى أن الحكومة التركية لا تفعل شيئاً يذكر لوقف هذا الانزلاق في قيمة العملة، رغم رفع سعر الفائدة الرئيسي من 8 في المائة قبل عام إلى 24 في المائة اليوم.

وتساءل الكاتب: «لماذا لا تزيد أسعار الفائدة أكثر؟ على سبيل المثال، جادل أردوغان نفسه مراراً وتكراراً بأن تقلب قيمة الليرة هو «عملية تقودها الغرب وخاصة الولايات المتحدة تستهدف تركيا»، وأن معدل التضخم سينخفض بينما نخفض أسعار الفائدة.. لكن لنضع جانباً تأملات أردوغان غير التقليدية في أسعار الصرف، لا يزال هناك منطق سياسي لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة نسبياً. والسبب هو أن ارتفاع أسعار الفائدة سوف يقلل التضخم عن طريق الحد من النمو الاقتصادي، وإذا زاد البنك المركزي من تكلفة الاقتراض بالليرات، فسيشكل ذلك ضغطاً كبيراً على البنوك التركية، والبنوك تمول نفسها جزئياً عن طريق اقتراض مليارات الدولارات، جزئياً من البنك المركزي، ويجب عليهم تحويل جزء كبير من هذا الدين على أساس أسبوعي أو شهري.

وعندما ترتفع أسعار الفائدة، ترتفع تكلفة تمويل البنوك لنفسها، وفي الوقت نفسه، فإن جميع القروض التي تقدمها البنوك التركية تقريباً - التي تقدم الأموال للأتراك لشراء المنازل أو السيارات، على سبيل المثال - هي لفترة أطول وبأسعار فائدة ثابتة، وفي كل مرة يرفع فيها البنك المركزي أسعار الفائدة، فإنه بذلك يرفع تكاليف البنوك دون زيادة إيراداتها، والنتيجة هي أزمة ائتمان.

ومع خفض البنوك للإقراض، يشتري المستهلكون أقل، والشركات تستثمر أقل، والاقتصاد يتباطأ - على عكس ما يحتاج إليه أردوغان للحفاظ على الدعم السياسي.

وقال: وهكذا ضغطت الحكومة التركية على البنك المركزي للحفاظ على أسعار الفائدة أقل مما ينبغي، حتى لو كان ذلك على حساب ترك التضخم يبحر في حين أن الليرة تغرق أكثر، مؤكداً أن فاتورة هذه السياسات الخاطئة قادمة.

واختتم الكاتب بقوله: إن كل جولة إضافية من التحفيز تعمل على الإسراع من تاريخ سداد أردوغان ثمن قراراته الاقتصادية السيئة.