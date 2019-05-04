آلاف الجزائريين يتحدون الأمطار والبرد في "جمعة الحسم"

محمد إبراهيم (الجزائر)

خرج آلاف الجزائريين، أمس، للتظاهر للأسبوع الحادي عشر على التوالي تحت شعار «جمعة الحسم»، للمطالبة بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، ومحاسبة الفاسدين منهم. ولم تمنع موجة الطقس البارد والأمطار التي ضربت أغلب ولايات الجزائر أمس ومنها العاصمة، المتظاهرين من التواجد منذ الصباح وحتى السادسة مساء في الشوارع، فيما أكدوا اعتزامهم مواصلة التظاهر خلال شهر رمضان المبارك، الذي سيبدأ فلكياً يوم الاثنين المقبل بالجزائر. ولاحظت «الاتحاد» تواجداً أمنياً كثيفاً لقوات الشرطة في وسط الجزائر العاصمة حيث تقع ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير الماضي، وشارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، اللذين يشهدان التظاهرات الأسبوعية، فيما لم تقع أي اشتباكات بين الجانبين.

واستبق الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح مظاهرات الأمس بإقالة 3 من كبار المسؤولين بينهم اثنان في مؤسسة الرئاسة. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن بن صالح قرر إنهاء مهام كل من بوعبانة شوهاد مدير للمنظومات والوسائل المعلوماتية بالرئاسة الجزائرية، وآيت عرقوب عبدالكريم مدير المواكب الرسمية والنقل بالرئاسة، إضافة إلى محمد سبايبي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. كما واصل بن صالح مشاوراته السياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي، حيث استقبل كلا من وزير التجارة سعيد جلاب، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي في إطار المشاورات التي يجريها.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن 61 مرشحاً محتملاً سحبوا طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 4 يوليو المقبل، حيث تسلموا استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة. ويتعين على المرشح للرئاسة جمع 600 توقيع من أعضاء منتخبين بغرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) والبلديات أو 60 ألف توقيع من مواطنين، بحد أدنى 1500 مواطن من 25 ولاية على الأقل. ورغم أن إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري في مسارها بدءاً من دعوة الناخبين وتحديد موعد الاقتراع، ومراجعة وتنقية القوائم الانتخابية، واستمرار تلقي طلبات الترشح، مع إعلان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان دعم الجيش للمسار الدستوري في حل الأزمة، إلا أن المحلل السياسي الجزائري كافي رشيد يرى أن هناك حالة من الغموض تكتنف الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وقال رشيد لـ«الاتحاد» إنه «رغم كل تلك الإجراءات لا يمكن لأحد أن يقطع بأن الانتخابات ستجرى في موعدها نظراً للرفض الشعبي لها». وأضاف: «الشارع يرفض الانتخابات ليس كإجراء للحل، ولكن يرفضها في ظل بقاء رموز نظام بوتفليقة في الحكم وفي مقدمتهم عبدالقادر بن صالح، ونور الدين بدوي رئيس الحكومة». وأشار إلى الانقسام في صف الأحزاب السياسية بشأن الدعوة التي أطلقها يوم الأربعاء الماضي الفريق قايد صالح للحوار، موضحاً أن حالة الانقسام تلك لن تؤدي إلى نتيجة، مضيفاً: «هل ننتظر دعوة أخرى من الرئاسة للحوار؟، وفي هذه الحالة سيقاطعها الحراك والأحزاب المعترضة على بن صالح، وبالتالي لن تخرج بنتيجة». وقال «أم ننتظر حواراً ينظمه الجيش، وفي هذه الحالة يكون قد اخترق مهامه الدستورية وتدخل في السياسة وهذا أيضا أمر غير مقبول».

وأضاف: «الفريق قايد صالح أعلن موقفه الداعم للمسار الدستوري وتطبيق المادة 102 وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وطالب كافة الأطراف بالجلوس والتحاور، دون أن يوضح كيفية إجراء هذا الحوار وهو ما أدى إلى استمرار حالة الغموض في الشارع السياسي». ودعا إلى أن يلجأ الجيش إلى تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور اللتين تنصان على أن السيادة للشعب، مشيراً إلى أن حالة الغموض التي تحيط بالانتخابات الرئاسية زاد منها عدم تقدم أي شخصية معروفة قد تحظى بإجماع الجزائريين للترشح فيها. ومن المقرر أن يغلق باب الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 25 مايو المقبل.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد دعت قبل أسبوعين لجلسة حوار دعت إليها أكثر من 100 حزب وشخصية سياسية إلا أن أغلب الأحزاب قاطعتها نتيجة رفضها لوجود عبدالقادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان) في عهد بوتفليقة في منصب الرئيس المؤقت، ووجود حبة العقبي الأمين العام للرئاسة وكاتم أسرار بوتفليقة على رأس جلسة الحوار، قبل أن يقيل بن صالح، العقبي الأسبوع الماضي. وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، أعلن رؤساء بلديات وقضاة رفضهم للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، اعتراضاً منهم على وجود رموز نظام بوتفليقة في السلطة.

من جانبه، يرى أحمد بن بيتور رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أن الحل يكمن في مرحلة انتقالية مع حل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة كفاءات لإدارة المرحلة المقبلة. وقال بن بيتور في بيان: «نحن بحاجة إلى مرحلة انتقالية، تمتد من 8- 12 شهراً لتحضير الظروف الملائمة لانتخابات رئاسية نزيهة وشفافة بهدف انتخاب رئيس يقود البلاد في هذه المرحلة».

وأكد أهمية رسم خريطة طريق لما بعد الانتخابات، حتى تتوفر خريطة طريق يعتمدها الرئيس المقبل أو المترشحون المقبلون في إدارة المرحلة القادمة». وطرح اسم بن بيتور أكثر من مرة في وسائل الإعلام لقيادة المرحلة الانتقالية في الجزائر، باعتباره وجها يلقى قبولاً في الشارع ولاسيما من الحراك الشعبي.