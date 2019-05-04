مسؤول عسكري لـ "الاتحاد": "الوفاق" تتعاقد مع أنقرة على منظومة دفاع جوي

أحمد البنك (طرابلس، بنغازي، القاهرة)

تشهد محاور القتال في طرابلس اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني التي بدأت تتراجع في محاور عدة، أبرزها عين زارة وخلة الفرجان. وبدأت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في تأمين مناطق السبيعة والعزيزية والساعدية بعد تحريرها من قبضة الجماعات المتشددة والتنظيمات المتطرفة التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق الوطني. وقتل أكثر من عشرة مسلحين يقاتلون في صفوف التشكيلات والمليشيات المسلحة التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق الوطني، وتقدم قوات الكتيبة 150 مشاة في محور الكسارات باتجاه مدينة صلاح الدين. ونفذت طائرات تابعة لسلاح الجو الليبي ضربات جوية عدة على تجمع آليات عسكرية بالمدخل الشركي لجسر السواني الذي تتمركز فيه قوات تتبع حكومة الوفاق، كما استهدفت عدداً من مدافع الهاوزر وعربات تحمل صواريخ جراد في ملعب الزهراء بضربات دقيقة ومباشرة.

بدوره، قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في طرابلس، العميد خالد المحجوب: «إن الجيش الليبي حصل على معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعات من الإرهابيين المطلوبين محلياً وإقليمياً ودولياً يتم معالجتهم في المستشفى الميداني الإيطالي بمدينة مصراتة». وكشف المحجوب في بيان صحفي، أمس الجمعة، عن أسماء القيادات الإرهابية التي تتلقى العلاج في المستشفى الإيطالي بمدينة مصراتة، وهم محمد عبد الغني المكني بأبي الزبير، حسن عبد الودود المكني بأبي السياف، أيمن طاهر الإسكندراني وشهرته أبو فاطمة، عبد الله الحسن العراقي وينتمي لتنظيم داعش الإرهابي، أسعد خضير الشامي المكني بأبي قتادة، وعبد الوهاب محمود العسلي وينتمي لتنظيم أنصار بيت المقدس، أبو الليث، وسعيد المشغول وكنيته أبو البراء القيادي فيما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إبراهيم عاطف خضير المعروف بـ«أبو الدهماء» من تنظيم المرابطين، وعدد آخر من الإرهابيين التابعين للإرهابي هشام عشماوي المقبوض عليه في مدينة درنة.

وأوضح المحجوب أن الجيش الليبي كشف عن أسماء الإرهابيين لتعرية الجماعات التي يقاتل إلى جانبها الشباب الليبي المغرر بهم، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة ستتولى إبلاغ وزارة الخارجية الإيطالية بتفاصيل علاج إرهابيين في المستشفى الميداني في مصراتة. وأشار المحجوب إلى إدراك الجيش الوطني الليبي أن القوات الإيطالية قد خصصت هذا المستشفى الميداني لمكافحة الإرهاب وليس لدعمه. وأكد المحجوب في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أمس الجمعة، أن القوات المسلحة الليبية تتبع خطة مبرمجة واستراتيجية محددة للقضاء على المجموعات الإرهابية التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق، وليس السيطرة أو الهيمنة على المدينة كما يروج الإعلام الإخواني.

وأشار المحجوب إلى وجود تنسيق بين مختلف الأسلحة في الجيش الوطني، ومنها سلاح الجو الذي يتولى مهمة تدمير مخازن الأسلحة والذخائر لاستنزاف قدرات المليشيات المسلحة، لافتاً إلى قيام الجيش الوطني الليبي بتمشيط المناطق التي يسيطر عليها قبيل دخول مدن جديدة.

وأوضح المحجوب أن قوات الجيش الليبي تحقق تقدماً جيداً في محاور القتال كافة، خاصة في عين زارة وخلة الفرجان وطريق المطار، مؤكداً أن قوات الجيش الوطني الليبي قريبة جداً إلى قلب العاصمة طرابلس. وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي لن تتوقف إلا بإنهاء المهمة الاستراتيجية للقوات المسلحة الليبية باستعادة الوطن والقضاء على الإرهابيين الفارين من مدينة بنغازى، مؤكداً أن الجيش الليبي لديه احتياطي استراتيجي، ويمكنه الدفع بأي تعزيزات عسكرية إلى طرابلس، مضيفاً: «نحن اتجهنا للعاصمة الليبية لتطهيرها من الإرهابيين والمسلحين.. لدينا عشرات الآلاف من المقاتلين للمشاركة في تحرير طرابلس».

واتهم العميد خالد المحجوب القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية بقصف المدنيين في مدن ترهونة وغريان والسبيعة باستخدام طائرات تدريبية وغير دقيقة، واصفاً القصف العشوائي الذي تقوم بها حكومة الوفاق بـ«جريمة حرب»، لافتاً إلى سقوط قتلى في صفوف المدنيين من النساء والأطفال. وكشف المحجوب عن تعاقد حكومة الوفاق الوطني مع منظومة دفاع جوي تركية، مشيراً إلى أن أنقرة ستتولى نقل منظومة الدفاع الجوي وتركيبها في مصراتة، بإشراف فنيين وعسكريين أتراك. وكشف تقارير إعلامية ليبية عن مقتل آمر (قائد) الكتيبة 166 مصراتة التابعة لحكومة الوفاق محمد الحصان، والقبض على عدد من أتباعه في محور السبيعة العزيزية. وألقت سلطات الجيش الليبي القبض في العملية على ‏طاقم قناة ليبيا الأحرار المموّلة قطرياً، وأعلنت القناة في بيان لها فقدانها الاتصال بطاقمها الإعلامي جنوب طرابلس أثناء الاشتباكات التي دارت في محيط السبيعة.

وكانت حكومة الوفاق الليبية قد كشفت عن تفعيلها لاتفاقيات عسكرية موقعة مع الجانب التركي، وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، مهند يونس: «إن حكومة الوفاق قامت بتفعيل الاتفاقيات القديمة مع تركيا حول التعاون العسكري، وطلبت منها ومن بعض الدول الأخرى الداعمة أموراً جديدة».

وقال المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني: «هناك اتفاقيات قديمة مع تركيا، تم تفعيل هذه الاتفاقيات، وطلبت منهم أيضاً أشياء جديدة وستصل من تركيا ومن كل الدول الداعمة لحكومة الوفاق».