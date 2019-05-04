إسقاط "درون" حوثية استهدفت المصلين في حجة

بسام عبدالسلام، عقيل الحالي (عدن، صنعاء)

قُتل أكثر من 65 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بمعارك مع قوات الشرعية اليمنية في محافظتي الضالع والبيضاء، فيما أسقط الجيش اليمني طائرة مسيرة جاهزة للتفجير أثناء تحليقها فوق المصلين في مديرية «عبس» بمحافظة حجة. جاء ذلك فيما قتل 6 مدنيين وأصيب 7 آخرون بانفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية بالقرب من طريق رئيسي في مديرية «القطن» بوادي حضرموت.

وذكرت مصادر ميدانية في الضالع لـ«الاتحاد» أن معارك عنيفة اندلعت غرب مديرية «قعطبة» الواقعة شمال غرب المحافظة، موضحة أن ميليشيات الحوثي تقدمت باتجاه مديرية «قعطبة» وسيطرت على معسكر «العللة» الذي كانت تتمركز فيه قوات المقاومة الشعبية. وأكدت المصادر أن قوات المقاومة الشعبية شنت في وقت مبكّر أمس، هجوماً عنيفاً على ميليشيات الحوثي في منطقة «العللة» انتهى باستعادة السيطرة على القاعدة العسكرية والاستيلاء على عربة مدرعة وثلاث مركبات عسكرية وتدمير ثلاث عربات أخرى تابعة للميليشيات.

وبحسب مصدر في ألوية العمالقة، فإن نحو 20 مسلحاً حوثياً لقوا مصرعهم خلال معركة استعادة معسكر «العللة» الذي يبعد 15 كيلومتراً عن مديرية «قعطبة». ونفى المصدر مزاعم إعلامية تحدثت عن اقتحام ميليشيات الحوثي مدينة قعطبة، مؤكداً أن قوات الشرعية تمكنت من إفشال الهجوم الحوثي واستعادة المعسكر وأعادت تموضعها فيه.

كما قتل 15 مسلحاً حوثياً وجرح عدد آخر بتجدد الاشتباكات بين قوات المقاومة والميليشيات في موقع «حمر السادة» بمنطقة «مريس» التابعة لمديرية «دمت» شمال محافظة الضالع.

وأسفرت الاشتباكات عن تدمير معدات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين الذين يحاولون السيطرة على محافظة الضالع بعدما طردوا منها في العام 2015.

وفي محافظة البيضاء المجاورة، تواصلت أمس المعارك المتقطعة بين المقاومة وميليشيات الحوثي في مديرية «الزاهر». وكانت المقاومة الشعبية أفشلت، مساء أمس الأول، هجوماً كبيراً لميليشيات الحوثي على منطقة «آل حميقان»، أهم معاقل القبائل المناوئة للانقلابيين، في مديرية «الزاهر». وقال المتحدث باسم المقاومة في «الزاهر»، عامر الحميقاني، أمس، إن قوات المقاومة كسرت هجوماً عنيفاً لميليشيات الحوثي على منطقة «آل حميقان» بعد اشتباكات عنيفة استمرت 10 ساعات واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي كانت قد حشدت قوة بشرية كبيرة مدعومة بالدبابات والمدرعات للسيطرة على المنطقة. وأكد المصدر مصرع أكثر من 30 مسلحاً حوثياً خلال الاشتباكات التي أسفرت أيضاً عن مقتل 7 من عناصر المقاومة المحلية وإصابة 15 آخرين.

وفي سياق متصل، أسقط الجيش اليمني طائرة مسيرة جاهزة للتفجير، أثناء تحليقها أمس، في مديرية «عبس» بمحافظة حجة. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش تمكنت، ظهر أمس، من إسقاط طائرة مسيرة متفجرة تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية «عبس» بمحافظة حجة. وأضافت المصادر أن الطائرة كانت تستهدف المواطنين أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة في أحد المساجد وأن قوات الجيش تمكنوا من إسقاطها.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي، أمس، موقعاً لميليشيات الحوثي في مديرية «مستبأ» شمال محافظة حجة، موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

وكان الجيش اليمني أسقط قبل أسابيع طائرة حوثية مسيرة تحمل متفجرات أثناء تحليقها فوق سوق شعبي بمديرية «حيران» بمحافظة حجة. هذا وتستهدف الميليشيات المدنيين بين الحين والآخر بمقذوفات وطائرات مسيرة، ما خلف العديد من القتلى بين الكبار والصغار.

وفي سياق آخر، قتل 6 مدنيين وأصيب 7 آخرون، أمس، في انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية بالقرب من طريق رئيسي في مديرية «القطن» بوادي حضرموت.

وأفاد مصدر محلي في القطن لـ«الاتحاد» أن مجهولين يعتقد أنهم من تنظيم «القاعدة» قاموا بزرع عبوة ناسفة بالقرب من مفرق «العين الخرابة» في «القطن»، موضحاً أن العبوة الناسفة كانت معدة للتفجير واستهداف القوات الأمنية والعسكرية التي تمر من الطريق. وأضاف المصدر أن العبوة انفجرت أثناء مرور مدنيين ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، موضحاً أن مسعفين من أبناء المدينة قاموا بنقل القتلى والجرحى إلى المستشفى العام بالمدينة.

وقال شاهد عيان لـ«الاتحاد»، إن العبوة الناسفة كانت في إناء معدني يحمل شعار تنظيم «القاعدة» وانفجرت لحظة مرور دراجة نارية وسيارة نوع «هيلوكس» تقل مدنيين، موضحاً أن الانفجار كان قوياً وسمع دويه في أرجاء مدينة «القطن» وتسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين إلى جانب تدمير دراجتين ناريتين وأضرار بسيارات مدنية أخرى قريبة من موقع الحادثة.

وانتشرت قوات أمنية محلية في محيط موقع الانفجار وشرعت بجمع المعلومات بشأن العناصر التي قامت بزرع العبوة الناسفة في محاولة منها لتعقب تلك العناصر وضبطها.