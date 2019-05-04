الاتحاد الدولي للصحفيين يدين عمليات التعذيب لدى الحوثيين

عدن (الاتحاد) دان الاتحاد الدولي للصحافيين أشكال العنف التي يتعرض لها الصحافيون اليمنيون في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية، داعياً الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى سرعة التدخل وإيقاف تلك الجرائم والانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الصحافيين اليمنيين. وقال الأمين العام للاتحاد أنطوني بيلانجي: «إننا ندين كل أشكال العنف ضد الصحفيين ونطالب الحوثيين بالامتثال للمعايير والمعاهدات الدولية، وستتم محاسبة جميع المتورطين في اعتقال زملائنا وتعذيبهم، كما ندعو وكالات الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى اليمن لإدراج هذه الفظائع في تقاريرهم الرسمية إلى هيئات الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة زملائنا وصحتهم». وأضاف: «على الرغم من التحذيرات التي أصدرتها المنظمات الدولية، بما فيها الاتحاد الدولي للصحفيين من أجل إيجاد تسوية عاجلة وإطلاق سراحهم إلا أن ميليشيات الحوثي خرقت كل الاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة الصحفيين والسجناء».

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