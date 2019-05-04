فقدان سائحين فرنسيين ومرشدهما شمال بنين

قالت شركة تدير متنزه "بيندجاري الوطني" في شمال بنين قرب الحدود مع بوركينا فاسو، والسلطات الفرنسية اليوم الجمعة، إنه جرى الإبلاغ عن فقدان سائحين فرنسيين ومرشدهما بعد جولة في المتنزه.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن اثنين من مواطنيها ومرشدهم وهو من بنين، في عداد المفقودين بعد تخلفهم عن العودة إلى فندقهم مساء يوم الأربعاء.

وقالت فران ريد المتحدثة باسم شركة "أفريكان باركس" التي تدير المتنزه إن "فرقنا ما زالت تبحث عنهم حالياً". وأضافت "لكن لا يوجد دليل على خطفهم".

كانت الحكومة الفرنسية قد حذرت مواطنيها في السابق من السفر إلى مناطق في بنين قرب الحدود مع بوركينا فاسو والنيجر بسبب مخاطر الخطف. وامتنعت الشرطة في بنين عن التعليق.

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وتقع بيندجاري، التي تعتبر واحدة من أكبر مواطن الفيلة والأسود في غرب أفريقيا، على الحدود مع بوركينا فاسو التي عانت من هجمات متكررة من متشددين خلال الأشهر الأخيرة.

ولم تشهد بنين أعمال عنف مشابهة لتلك في السابق، لكن جيشها أجرى في العام الماضي تدريبات على مكافحة الإرهاب وسط مخاوف من أنشطة المتشددين على الجانب الآخر من الحدود في بوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا.

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