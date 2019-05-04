كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة السورية تصدر بيانا حادا تتحدث فيه عن "خيانة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مصدر مسؤول في الخارجية السورية أن ما سمي بـ "مؤتمر العشائر السورية" الذي عقد بمدينة عين عيسى، اليوم الجمعة، أقل ما يقال عنه أنه "التقاء العمالة والخيانة والارتهان".

وأفاد المصدر الدبلوماسي بأن "مؤتمر عين عيسى التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة تابعة للولايات المتحدة ودول غربية أخرى، فشل بعد مقاطعة معظم العشائر العربية الأصيلة".

وقال إن "مثل هذه التجمعات تجسد بشكل لا يقبل الشك خيانة منظميها مهما حملوا من انتماءات سياسية أو إثنية أو عرقية، وأنهم لا يعبرون عن أي من المكونات السورية الحقيقية الوطنية الشريفة"، مضيفا أنها "تؤكد سيرهم خلف أوهام ثبت تاريخيا استحالة تحقيقها مهما حاولوا، وخاصة في سنوات الحرب الأخيرة، ومهما تلقوا من دعم خارجي ومهما ارتهنوا للولايات المتحدة أو غيرها".

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وتابع المصدر قائلا: "ستعرف هذه التنظيمات أن قبولها بما يمليه عليها المنظمون الحقيقيون لمثل هذه المسرحيات، من أمريكان وغيرهم، لن يجلب لها إلا الخزي والعار ولعنة الوطن والشعب وأرواح من ارتقوا دفاعا عن وطنهم وكرامة شعبه ووحدة أراضيه".

وأكد المصدر أن "سوريا تنظر بعين الازدراء لمثل هذه الاجتماعات التي لا تفهم معنى الوطن ومصالحه وحاضره ومستقبله، وتدعو الدول الغربية الداعمة له والمشاركة فيه سرا أو علنا إلى الالتزام بما تتشدق به ليلا نهارا واحترام قرارات مجلس الأمن التي أكدت جميعها أهمية وحدة أرض وشعب سوريا، والتأكيد على سيادتها واستقلالها".

وطالب الدبلوماسي كل السوريين، خاصة في شمال البلاد وشرقها، بـ"تصعيد مواجهتهم لهذه المحاولات الدنيئة ولكل من يقف خلفها أو يشجع عليها".