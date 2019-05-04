بعد النرويج.. اسم محمد أكثر الأسماء شيوعا بين مواليد عاصمة ألمانيا

صنف اسم “محمد”، كأكثر الأسماء انتشارا بين مواليد، السنة الماضية، في العاصمة الألمانية برلين.

وكشفت البحوث الإحصائية، التي أجرتها جمعية اللغة الألمانية “Gfds”، أن 280 طفلا ممن ولدوا، العام الماضي، في برلين، حملوا اسم “محمد”، ثم يحل اسم “لويس” ثانيا بـ 244 طفلا، فيما كانت المرتبة الثالثة بـ234 طفلا لاسم “إيميل”.

وبلغ عدد الأطفال الذكور، الذين ولدوا في 2018 في برلين، 22 ألفا و177 طفلا.

وسبق أن تصدر اسم “محمد”، قائمة أكثر الأسماء شيوعا بين مواليد عاصمة النرويج “أوسلو”، عام 2018.