في الوقت الذي يحوّل البعض اليد الخارجية إلى فزاعة يرفعها في وجه كل من رفع عقيرته ليجهر برأي مخالف أو انتقاد، باتت المعطيات الآتية من خارج احدود محددا شبه مركزي في ما نعتقده شؤونا داخلية.
من سيادتنا المهددة في الصحراء والمنقوصة في الشمال، إلى الاقتصاد الذي باتت المؤسسات المالية الدولية تمسك بناصيته، إلى المجتمع بتحولاته وقيمه وتياراته الفكرية التي تتغذى، طوعا وقسرا، مما يأتي من الخارج، بات علينا أن نطرح سؤال: كيف نتعامل مع هذه «اليد الخارجية»؟
بعيدا عن أي ادعاء لإعادة اختراع العجلة، فإن الأمم المتقدمة طوّرت دواء واحدا لمواجهة تحوّل ما يرد من الخارج إلى فيروسات أو بكتيريا مضرة بالجسد الداخلي. الدواء هو العناية بالإنسان والديمقراطية والحرية.
ليس في الأمر أي طوباوية، بل إن التنمية البشرية والديمقراطية باتتا استثمارا مضمون المردودية، حيث يسمح باكتساب قوة ناعمة شديدة التأثير خارجيا، فيما يُكسب الجسد الوطني مناعة وتماسكا كبيرين في مواجهة محاولات الاندساس والتغلغل الخارجيين.
أما الاستبداد، فيخلّف تشققات تضعف الداخل، وتفسح المجال أمام جراثيم الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر نقطة نظام.. يد الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.