قضية بوعشرين: المحكمة تؤجل الجلسة ودفاع المطالبات بالحق المدني يطالب بالزج بدفاع بوعشرين في السجن

قررت هيأة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة، تأجيل النظر في محاكمة توفيق بوعشرين إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وقال عبد المولى المروري، عضو هيأة دفاع الصحافي بوعشرين، في حديثه مع “اليوم24″، إن جلسة المحاكمة اليوم كانت طويلة.

وأوضح المروري، أن مرافعات دفاع المطالبات بالحق المدني، بعد أن أذنت لهم المحكمة لنقاش موضوع رفع الاعتقال التعسفي، في معظمها همت جوانب لا علاقة لها بالاعتقال التعسفي، والذي هو موضوع المتابعة، والذي يجب أن يكون محصورا بين النيابة العامة، وبين المتهم.

وأفاد المروري، أن دفاع المطالبات بالحق المدني تكلم في مواضيع غريبة، مثل الاتجار بالبشر والخبرة، وقد وقع له خلط بين تصريح المصدر الذي اعتمده تقرير الأممي، وبين خلاصات التقرير.

هذا، وأكد المروري، أن “دفاع المطالبات بالحق المدني، طالبوا بملتمس غريب، وهو متابعة دفاع بوعشرين.. يريدون الزج بِنَا في السجون، وهذا يعتبر تحريضا وتهديدا”.

وزاد الماروري: “نحن نقوم بواجبنا كما يقتضي عليه ضميرنا ولا نكترث لمثل هذا التهديد”.