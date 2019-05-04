بعد منع المؤتمر الجهوي للاشتراكي الموحد.. منيب وبنعمرو يتقدمان مسيرة صامتة في الرباط

قالت نبيلة منيب، الأمين العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن مدير غرفة التجارة والصناعة بالرباط، أخبرهم في آخر لحظة بعدم وجود القاعة لاحتضان المؤتمر الجهوي للحزب.

وأوضحت منيب عقب ما اعتبرته منع السلطات لمؤتمر الحزب الجهوي، أن “هناك تضييق ممنهج على اليسار من خلال المحاكمات والتضييق على قيادات الحزب”.

وأضافت منيب، “استدعينا رفاقنا المناضلين لنكرمهم، وللأسف نحن في عصر الردة وسُيِّد علينا أضعفتا وأرذلنا وهم خائفون على مواقعهم”.

وردد مناضلوا الحزب شعارات منددة بمنع تنظيم المؤتمر الجهوي، أمام الباب الرئيس لغرفتة التجارة والصناعة بالرباط.

كما تم تنظييم مسيرة صامتة على الأرجل، نحو قاعة بنادي المدرس، حيث تعقد حاليا فعاليات المؤتمر،ويار في المسيرة قياديون يسارين، منهم نبيلة منيب وعبد الرحمان بنعمرو.