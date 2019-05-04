الدبلوماسية الإماراتية تهزم تنظيم الحمدين في جنيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة السبت 2019.5.4 01:46 صباحا بتوقيت أبوظبي 40 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> هزمت الدبلوماسية الإماراتية تنظيم الحمدين في جنيف فيما يخص قضية التمييز العنصري

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