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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مقر وزارة الدفاع الأمريكية
أكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، الجمعة، عدم تسليم تركيا الطائرات الشبح إف-35 إذا لم تتخلَ عن المنظومة الدفاعية الروسية المضادة للصواريخ من طراز "إس-400"، مشددا على أن موقف بلاده لم يتغير بهذا الشأن.
وأوضح أنه إذا قررت أنقرة تفعيل المنظومة الروسية، فلن تقوم الولايات المتحدة بتسليمها الطائرات المقاتلة خلال الصيف المقبل كما كان مقررا.
لكن شركات تركية شاركت منذ إطلاق البرنامج في تصنيع المقاتلة، بما في ذلك أجزاء من معدات الهبوط وغيرها.
وسيعني خروج أنقرة من البرنامج تصنيع هذه الأجزاء بواسطة شركات أخرى.
وتابع شاناهان "إذا ارتأت تركيا أن منظومة إس-400 قرار تريد المضي فيه قدما، فسنكون بحاجة إلى نقل التصنيع من تركيا"، موضحا أنه التقى مسؤولين في مجموعتي "لوكهيد مارتن" و"يونايتد تكنولوجيز" الأسبوع الماضي لبحث الخيارات الممكنة.
وقد حضت واشنطن تركيا على الاختيار بين منظومة الدفاع الروسية والطائرات المقاتلة من طراز إف-35 التي تريد تركيا الحصول على 100 منها.
وتسلمت تركيا طائرتين في يونيو/حزيران 2018 لكنهما بقيتا في الولايات المتحدة رسميا لتدريب الطيارين الأتراك.
ولم يحدد البنتاجون مطلقا أي موعد لتسليم هذا النوع من المقاتلات إلى تركيا، كما قرر مطلع أبريل/نيسان الماضي، تعليق عملية تسليم المعدات الأرضية المتعلقة باستخدام هذه المقاتلة المصممة للتواصل في الوقت الفعلي مع الأنظمة العسكرية التابعة لحلف الأطلسي، بما في ذلك منظومات الدفاع الصاروخي.
وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من احتمال أن تستخدم التكنولوجيا الموجودة في بطاريات إس-400 لجمع البيانات التكنولوجية في الطائرات العسكرية التابعة لحلف الأطلسي، وأن تتمكن روسيا من الاطلاع عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون يجدد رفضه امتلاك تركيا منظومة صواريخ إس-400 الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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