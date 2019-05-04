باكستان.. إقالة محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الضرائب

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قال مسؤولان حكوميان بارزان في باكستان، الجمعة، إن حكومة باكستان أقالت محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الضرائب من منصبيهما.

وبحسب رويترز، قال مصدر بوزارة المالية إن الحكومة قررت إعفاء طارق باجوا محافظ بنك الدولة (البنك المركزي) من منصبه.

وأكد مصدر بمكتب رئيس الوزراء إقالة باجوا.

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وتأتي إقالة محافظ البنك المركزي بينما تتفاوض باكستان على حزمة إنقاذ مالي مع صندوق النقد الدولي.

وفي الشهر الماضي، أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تعديلا وزاريا واسعا عين فيه وزراء جددا للمالية والداخلية ومناصب وزارية رئيسية أخرى.

وتوجهت باكستان مرارا إلى صندوق النقد الدولي منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي وحصلت على قرض بقيمة نحو 6,6 مليار دولار من المؤسسة في 2013.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد باكستان نموا نسبته نحو 2,9% خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2019، مقارنة بنمو بلغت نسبته 5,8% في العام المالي الماضي.