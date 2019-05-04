شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يدعو لعمل عربي سريع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت) ‌

وصف رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون. أمس الجمعة الوضع العربي الراهن بأنه صعب نتيجة تنقل الاضطرابات من دولة إلى أخرى، داعياً إلى عمل عربي سريع لتفادي المزيد من التدهور.

وأعلن الرئيس عون أنه وجّه دعوات عدة إلى الدول العربية سواء في القمم التي عقدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أو في مناسبات مختلفة، للتضامن والتعاون لوقف هذا التدهور، و"نأمل أن تجد هذه الدعوات صداها في القريب العاجل".

كلام عون جاء خلال استقباله رئيس مجلس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي، حيث لفت عون إلى أن لبنان الذي يواجه تداعيات النزوح السوري إلى أراضيه، ينادي بضرورة تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد استتباب الأمن في غالبية المناطق السورية، لاسيما لأولئك الذين نزحوا لأسباب أمنية، إلا أنه يواجه تحريضاً واستغلالاً سياسياً لعدم العودة الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول الأسباب.