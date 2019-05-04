شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: لن نسمح لإيران بنقل فائض الماء الثقيل إلى الخارج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تسمح لإيران بنقل فائض الماء الثقيل المُستخدم في المفاعلات النووية إلى الخارج. ولوَّحت الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات على إيران إذا نقلت اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، وكذلك فرض عقوبات أخرى على أي مساعدة لطهران في تطوير مفاعل بوشهر النووي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: لن نسمح لإيران بنقل فائض الماء الثقيل إلى الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.