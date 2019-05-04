القاضي جرمانوس يدّعي على الإعلامي مارسيل غانم بتهمة القدح والذم وتشويه السمعة

إدعى مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​ عبر ​محكمة المطبوعات​ على الإعلامي ​مارسيل غانم​ بتهمة القدح والذم وتشويه السمعة.

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