جنبلاط: عيد العمال هو عيد العبور الى مستقبل افضل

لفت رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "​عيد العمال​ هو عيد العبور الى مستقبل افضل ونصيحتي بالابتعاد عن الفئوية الضيقة في هذا العيد"، مشيرا الى أنه "هكذا اراد ​كمال جنبلاط​ عندما اسس ​الحزب الاشتراكي​ يوم عبد الحركة العمالية. وكان من الافضل ان تجتمع الاحزاب كل الاحزاب لتحيي هذا العيد في مهرجان موحد كما كانت تفعل ​الحركة الوطنية​ ايام الماضي".

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