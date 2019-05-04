إرجاء تشكيل حكومة وحدة في جنوب السودان لستة اشهر

أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في جنوب السودان (ايغاد) أن فريقا النزاع في البلاد اتفقا على إرجاء تشكيل حكومة الوحدة ستة أشهر.
ولفتت إيغاد "ايغاد"، المنظمة الإقليمية التي دفعت بقوة خلف المبادرة الأخيرة لانهاء الحرب في جنوب السودان، إلى أن "الفريقين قد وافقا بالإجماع على تمديد المرحلة ما قبل الانتقالية اعتبارا من 12 أيار 2019".
وجاء التوافق عقب محادثات استمرت يومين جمعت في أديس أبابا الفصيلين المتخاصمين في جنوب السودان لمحاولة إنقاذ اتفاق السلام الموقّع في أيلول 2018.
ويُعد الاتفاق الذي وقّعه ممثلون لرئيس البلاد سلفا كير مع زعيم التمرّد رياك مشار وعدد من الفصائل ثمرة جهود حثيثة لإنهاء النزاع المدمّر الذي دخل عامه السادس.
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