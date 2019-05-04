أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن مقتل فلسطيني رابع متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مسيرات العودة في غزة.
وقتل ثلاثة فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت موقعا للفصائل الفلسطينية وسط قطاع غزة، وذلك بعد إصابة جنديين إسرائيليين على السياج الفاصل وعشرات الفلسطينيين في مسيرات العودة.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرة عسكرية أغارت على موقع تابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، في أعقاب تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة جندي بجروح متوسطة وجندية بإصابة طفيفة.
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