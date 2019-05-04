أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، في بيان، عن مقتل فلسطيني رابع متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص ​الجيش الإسرائيلي​ في مسيرات العودة في غزة.

وقتل ثلاثة فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت موقعا للفصائل الفلسطينية وسط ​قطاع غزة​، وذلك بعد إصابة جنديين إسرائيليين على السياج الفاصل وعشرات الفلسطينيين في مسيرات العودة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن ​طائرة​ عسكرية أغارت على موقع تابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، في أعقاب تعرض قوة عسكرية ل​إطلاق نار​ جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة جندي بجروح متوسطة وجندية بإصابة طفيفة.