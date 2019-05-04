وام: الإمارات تقدم بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد قطر

ذكرت وكالة الأنباء ​الإمارات​ية "وام" أن "الإمارات قدمت بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف مفندة الإدعاءات القطرية الكيدية".

وأوضحت الوكالة أن "الإمارات أكدت أنها اعتمدت بعد قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017، سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت ​الدوحة​ في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الاجراءات لم تستهدف الشعب القطري".

ولفتت إلى أنه "كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكتروني عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن والذي تم الإعلان عنه في حزيران 2017".

واعتبرت الإمارات أنه "تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءًا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة".