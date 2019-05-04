رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يتّهم الحكومة البولندية بخرق الدستور

اتّهم رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد توسك​ وخلال خطاب له في جامعة ​وارسو​، الحكومة البولندية بخرق دستور البلاد، مشددا على أنه "لا يُعقل أن تحتفل السلطات بيوم ​الدستور​ مرة واحدة في السنة وأن تخرق الدستور بشكل يومي"، متسائلا: "لمَ تغيير الدستور، لمَ تحسينه، إن كنت غير قادر على احترام مبادئك الأساسية؟".

ولم يستبعد توسك الذي تنتهي ولايته على رأس المجلس الأوروبي في تشرين الثاني الترشّح للرئاسة، وردا على سؤال طرحه عليه أحد مناصريه قال توسك إن "موعد تلك الانتخابات لا يزال بعيدا".

وكان الرئيس البولندي ​أندريه دودا​ المتحالف مع حكومة حزب القانون والعدالة اليميني قد دعا إلى تعديل الدستور لضمان بقاء البلاد في ​الاتحاد الأوروبي​ و​حلف شمال الأطلسي​. وتخوض حكومة ​بولندا​ مواجهة مع الاتحاد الأوروبي على خلفية تعديلات للنظام القضائي البولندي يعتبر التكتل أنها تشكل تهديدا لسيادة القانون.