بعد علاقة طويلة.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن خطبتها رسميا

بعد انتشار أنباء خطبة، جاسيندا أردرين، فور ملاحظة الصحافيين لما بدا أنه خاتم من الألماس، في اصبعها خلال إحدى المناسبات، أعلن المتحدث باسم رئيسة الوزراء النيوزيلندية، اليوم الجمعة، خطبة أردرين من شريكها كلارك غايفورد، الذي تربطها به علاقة طويلة، خلال عيد الفصح مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت أردرين، البالغة من العمر 38 عاما، وشريكها البالغ غايفورد 41 عاما، أنجبا ابنتهما “نيفي”، التي ستتم عامها الأول في يونيو المقبل، ليتولى الأب، مقدم برامج تلفزيونية، تربيتها في المنزل، وبقدوم “نيفي” أصبحت رئيسة الوزراء الثانية في العالم، التي تلد خلال توليها السلطة بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة “بنظير بوتو” عام 1990.

وفي ما يتعلق بعلاقة الشركين، ردت أرديرن على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، خلال زيارتها إلى لندن في يناير الماضي، عما إذا كانت تفكر في أن تطلب من جايفورد الزواج منها، أم ستنتظر عرضا منه، (ردت) مازحة “بالتأكيد فأنا من دعاة حقوق المرأة، لكنني أريده أن يعاني ويتألم وهو يطلب هذا الطلب، هذا سيخلصه من المأزق، بالتأكيد لا”.