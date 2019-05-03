مستر كريزي: عشت مشاكل شخصية أرغمتني على التوقف.. و”ماشي رجال” قصدت بها فئة معينة – فيديو

كشف مغني الراب المغربي، مستر “كريزي”، أخيرا، أنه عاش في الفترة الأخيرة، مشاكل شخصية، أرغمته على التوقف لمدة 6 أشهر، قبل العودة إلى الميدان الفني من جديد، عبر مشروع يضم عددا من الأغاني، التي تكشف تفاصيل ما عاشه لجمهوره.

وتحفظ “كريزي” في حديثه لـ”اليوم24″، عن ذكر أسباب توقفه بشكل صريح، في حين وعد الجمهور بالتعرف عليها عبر الأغاني، التي حضرها، والتي يرغب من خلالها في أن يكتب تاريخه الفني، حسب تعبيره.

وعن آخر أعماله “ماشي رجال”، قال “ميستر كريزي” إنه قصد بها فئة معينة من معارفه، ولم يعمم، معتبرا أن الرجولة هي الاستمرار مع الشخص في وقت الشدة، أما من اتخذ قرارا عكس ذلك، فهو يفتقد حس الرجولة.

وأكد “كريزي” أن رد الفعل الإيجابي، الذي تلقاه من الجمهور في الكليب الأخير، أفرحه، وجعله يتأكد من أنه قدم عملا جيدا، خصوصا أن أغنيته اعتلت صدارة “الطوندونس” قبل أيام، وحصدت نسبة مشاهدة فاقت المليون.