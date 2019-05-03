أخنوش يضع يده على «أماديوس»

بعدما أعلن مسؤولوه قبل أسابيع باحتفاء كبير انتقالهم إلى مقر جديد يتمثل في فيلا فاخرة بأحد أرقى أحياء الرباط؛ كشفت مجلة «إيكونومي إي أونتربريز»، في عددها الأخير، أن معهد «أماديوس»، الذي أسسه إبراهيم الفاسي الفهري، ابن المستشار الملكي الطيب الفاسي الفهري، قد أصبح تابعا لمجموعة «أكوا» المملوكة لعائلة أخنوش.

وكشف المصدر ذاته، أن الشركة دخلت مجال الاستثمار في «الثينك ثانك»، أي مراكز التفكير وإنتاج التصورات الجديدة، فيما يحاول المعهد في الفترة الأخيرة لعب دور مجموعة الضغط على النمط الأمريكي، أي اللوبيينغ.