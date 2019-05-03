البنزرتي: ” نعرف خصمنا جيدا وسنبحث نحن أيضا على التسجيل بميدانه”

عبر التونسي فوزي البنزرتي، مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عن ثقته الكبيرة في المجموعة الحمراء، وقدرتها على تجاوز عقبة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، في نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

وقال البنزرتي، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم، ببريطوريا، وتسبق مباراة الغد، إن ” فريقه واع تماما بقوة الفريق الخصم، والتي تكمن في مهاجميه الذين يمتازون بالسرعة، بالإضافة إلى حنكة مدربه”، لكنه شدد على أن الوداد “جاء لجنوب إفريقيا عازما على العودة ببطاقة التأهل”.

وصرح مدرب الفريق الأحمر أيضا، بأن ” صانداونز فاز بهذه الكأس قبل 3 مواسم ونحن فزنا بها قبل موسمين، أعتقد بأننا سندخل هذه المواجهة بحظوظ متوازنة، وكلانا يعرف نقاط قوة وضعف الخصم”.

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وفيا إن كان البنزرتي سيلعب هذا النزال بطريقة دفاعية، رد بأن الفريق “سيحاول استغلال تقدم لاعبي الفريق البرازيلي للأمام وتركه لمساحات في الخلف من أجل توقيع الأهداف”.

أما بخصوص الطقس، فقد شدد المدرب التونسي، على الأن الأجواء جيدة، وشبيهة تماما بطقس المغرب، ولا يشكل أبدا عائقا له وللاعبين.

جدير ذكره، أن ممثل الكرة المغربية، سيكون مطالبا بتحقيق التعادل على الأقل في هذه المباراة، إن هو أراد التأهل للمباراة النهائية، مع العلم أن لقاء الذهاب في الرباط، كان قد انتهى لصالحه بهدفين مقابل هدف وحيد.