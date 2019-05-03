بايرن ميونخ يخطط لضم هدف سابق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق بايرن ميونخ الألماني قرر العودة لهدفه القديم، بعدما تراجع عن فكرة التعاقد مع مهاجم تشيلسي الإنجليزي، كالوم هودسون أودوي.

وسعى الفريق البافاري منذ كانون الثاني/يناير الماضي، للتعاقد مع الدولي الإنجليزي، صاحب الـ18 عامًا، قبل أن يتعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة لا تقل عن 4 أشهر.

وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن البايرن عاد للتفكير في ضم أنتي ريبيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، كبديل لصفقة أودوي.

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وكان البايرن، حاول ضم المهاجم الكرواتي الصيف الماضي، لا سيما بعد تألقه مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018.

وسجل ريبيتش، البالغ من العمر 25 عامًا، 10 أهداف وصنع 6 أخرى مع فرانكفورت هذا الموسم.

ويسعى بايرن ميونخ لتعزيز صفوفه بصفقات هجومية، لتعويض الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري عقب نهاية الموسم الحالي.