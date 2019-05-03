يوفنتوس يتعادل أمام تورينو بهدف لكليهما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق يوفنتوس أمام نظيره تورينو بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ35 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدف يوفنتوس اللاعب كريستيانو رونالدو، وفي المقابل سجل هدف تورينو اللاعب ساسا لوكيتش.

وبهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 89 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد تورينو 57 نقطة وهو يحتل المركز السادس.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة هادئة وحذرة من الطرفين، وسط صعوبة في الوصول إلى مرمى تشيزني أو سيريجو، في العشر دقائق الأولى.

وجاء التهديد الأول بالدقيقة 14، بعدما حصل بيلوتي على الكرة، وانفرد من الناحية اليمنى، ليطلق تصويبة قوية أبعدها الحارس تشيزني إلى ركلة ركنية.

وتقدم تورينو بالهدف الأول في الدقيقة 18، عن طريق لوكيتش، عقب خطأ فادح من بيانيتش في الاحتفاظ بالكرة، بعدما لعب كانسيلو رمية جانبية إلى البوسني، ليخطفها لاعب تورينو ويسكنها الشباك.

وكاد ماتويدي أن يسجل هدف التعادل سريعًا بالدقيقة 19، بعد تمريرة من رونالدو إلى الفرنسي الخالي من الرقابة، داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس سيريجو تصدى للتصويبة.

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وأطلق رونالدو قذيفة من مسافة بعيدة، بالدقيقة 21، مرت بجوار قائم سيريجو الأيمن.

وفي الدقيقة 32، مر بيرينجور مهاجم تورينو، بشكل رائع من بيانيتش خارج المنطقة، وسدد كرة قوية علت العارضة.

وكانت بداية الشوط الثاني ضعيفة من الجانبين، وسط إغلاق للمساحات من تورينو، الذي تراجع للدفاع، مع غياب الحلول الهجومية ليوفنتوس.

وفي الدقيقة 61، هدد ليوناردو سبينازولا، الظهير الأيسر ليوفنتوس، مرمى تورينو بكرة خطيرة، بعدما توغل من الجهة اليسرى إلى العمق، وسدد من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم.

وبدوره، أطلق كريستيانو تصويبة قوية بالدقيقة 64، ارتطمت بقدم أحد مدافعي تورينو واتجهت للمرمى، قبل أن ينجح بريمر في إبعادها ببراعة.

ومن تمريرة كيليني إلى مويس كين، في الدقيقة 76، حاول الأخير مباغتة تورينو، لكن الكرة ذهبت ضعيفة إلى سيريجو.

ورد إلينا سريعًا بهجمة خطيرة لتورينو، بالدقيقة 79، بعدما مر من أكثر من لاعب، وسدد من خارج منطقة الجزاء فوق العارضة.

وتمكن كريستيانو أخيرًا من إدراك هدف التعادل، في الدقيقة 84، بعد عرضية متقنة من الجانب الأيسر، عن طريق سبينازولا، ارتقى لها البرتغالي وأسكنها الشباك برأسية رائعة، لينتهي ديربي تورينو (1-1).