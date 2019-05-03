كريستيانو رونالدو: "لا أستبعد أن أكون مدربًا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مهاجم فريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الجمعة، أنه ما زال يرغب في "مفاجأة الناس"، دون أن يستبعد إمكانية أن يصبح مدربا في المستقبل.

وتم سؤال رونالدو عن إمكانية أن يصبح مدربا مع نهاية مسيرته الكروية كلاعب، فأجاب بثقة كبيرة على سؤال صحيفة "إل بايس" اليومية الإسبانية "لا أستبعد ذلك".

وأفاد أفضل لاعب في العالم خمس مرات عن رؤيته لكرة القدم وعن تصوره للضغوط المحاطة بنجوم الكرة المستديرة.

وأضاف النجم البرتغالي البالغ 34 عاما "أرى كرة القدم كمهمة: أن تكون على أرض الملعب، الفوز والتطور. أشعر بضغوط إضافية. الناس تحكم دائما: لقد انتهى. يبلغ 33، 34 أو 35 عاما، ويتوجب عليّ الإعتزال (كرة القدم). أريد أن أفاجىء الناس: هذا هو الوحش الصغير".

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وتابع قائلا "أعرف أن الناس تترقب أيضا أقل خطأ على أمل أن يهدر كريس (كريستيانو) ركلة جزاء أو أن أظهر بمستوى مخيب في مباراة مهمة (لناديه). ولكن هذا جزء من الحياة ويجب أن اكون مستعدا. وأنا كذلك منذ أعوام عديدة".

ورغم مغادرته الملاعب الإسبانية وفريقه السابق ريال مدريد الإسباني إلى فريق يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو، ورغم مشاكله مع سلطات الضرائب في إسبانيا، إلاّ ان رونالدو افتتح مؤخرا عيادة لزراعة الشعر في مدريد.

وعن العيادة التي افتتحها قال رونالدو "لقد عاملني الإسبان بشكل جيد، وأريد أن أرد الجميل لهم بمنحهم فرصة العمل. غادرت ورأسي مرفوعا. أعرف أن الناس تحبني. يعرفون أني قدمت الكثير للنادي وأن ذلك جلب لي الكثير أيضا. في الطريق تقول لي الناس: كريس، تعال إلى منزلك، هذا المنزل لا يزال ملكك".

وقد غادر رونالدو النادي المدريدي صيف عام 2018، بعد أن أمضى في صفوفه 9 أعوام قاده خلالها للفوز بالدوري المحلي مرتين وبمسابقة دوري أبطال أوروبا أربع مرات.