شكرا لقرائتكم خبر عن النقيبي : لجوء قطر للمنظمات الدولية هروب من ازمتها وإصرارا منها لدعم الارهاب والان مع التفاصيل

قال عبدالله حمدان النقبي، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ممثل الامارات أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري أن لجوء قطر للمنظمات الدولية ماهو إلا هروب من أزمتها، وعدم التزامها باتفاقية الرياض والاتفاقيات التكميلية واستمرارها فى دعم الإرهاب

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