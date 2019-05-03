الخارجية الإسرائيلية: وفد يهودي سيزور السعودية

وسبق للشيخ أن صرح بأن "الزيارة ستجري في كانون الثاني 2020".
وأفاد موقع "i 24 news" الإسرائيلي بأن الشيخ العيسى التزم بزيارة قريبة إلى معسكر الإبادة النازي "أوشفيتس" في بولندا، حيث ارتكب النازيون جريمة إبادة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، وقال الشيخ السعودي: "لا يمكن إنكار الهولوكوست".
وتحدث الموقع الإسرائيلي عن تقارير صحفية تفيد بأن هناك علاقات دافئة سرية بين إسرائيل والسعودية، علما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صرح مرارا وتكرارا، بأن هناك "تقدما في العلاقات ما بين بلاده ودول عربية مركزية"، دون الكشف عن تلك الدول.
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