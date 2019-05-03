واشنطن: سنواصل جهود الحد من قدرة إيران على إعادة برنامجها النووي

قالت الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، إن تقديم أي مساعدة لإيران في توسيع مفاعل بوشهر النووي قد يؤدي لفرض عقوبات.

وشددت على أن الإدارة الأمريكية لن تسمح للنظام الإيراني بشحن الفائض من المياه الثقيلة (عنصر أساسي يعتمد عليه في إنتاج الأسلحة النووية) إلى خارج البلاد.



وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن واشنطن ستسمح باستمرار المشاريع التي تحد من قدرة إيران على إعادة تشغيل برنامجها لإنتاج الأسلحة النووية.

والثلاثاء الماضي، حذرت المملكة العربية السعودية من خطورة المفاعلات النووية حتى وإن كانت تُستخدم لأغراض سلمية وخاصة إذا افتقدت معايير الأمن والسلامة النووية، مشيرة إلى الأخطار التي يُشكلها مفاعل "بوشهر" الإيراني القريب من سواحل الخليج العربي، وخاصة في ظل وقوعه على خط زلزالي نشط.

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وجاءت تحذيرات المملكة في كلمة ألقاها نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، الدكتور خالد بن محمد منزلاوي أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقبل تحذيرات السعودية أمام مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، أعلن جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، الأحد الماضي، أن الولايات المتحدة تهدف إلى وقف البرنامج النووي الإيراني وتصدير الصواريخ.



وأشار بولتون، في تصريحات صحفية، إلى أن النظام الإيراني مستمر في تمويل الإرهاب وتصدير الصواريخ الباليستية وتطوير البرنامج النووي.