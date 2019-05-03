الان تتابع عاجل.. واشنطن تلوح بفرض عقوبات على إيران إذا نقلت اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن واشنطن ستفرض عقوبات على إيران إذا نقلت اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد.
وقالت الخارجية، إنه سيتم فرض عقوبات على أي جهة تقدم مساعدة لتطوير مفاعل بوشهر الإيراني.
وتابع البيان أن واشنطن لن تسمح لإيران بنقل فائض الماء الثقيل المستخدم في المفاعلات النووية إلى خارج البلاد.
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