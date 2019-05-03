الان تتابع زعيم المعارضة الفنزويلية: ضباط جيش مستعدون للانقلاب على مادورو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو اليوم الجمعة أن العديد من كبار ضباط الجيش مستعدون للانضمام إلى حملته للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
وقال جايدو للصحفيين: “أعلن ضباط رفيعو المستوى وضباط من الرتب المتوسطة عن موقفهم. هناك سخط داخل الجيش”.
ورفض جوايدو تحديد عدد الجنود الذين انقلبوا على مادورو وانضموا إلى قواته، عندما دعا إلى تمرد عسكري يوم الثلاثاء الماضي، واكتفى بالقول
إنهم “كثيرون” ومن بينهم ضباط برتبتي ميجور وجنرال.
وتعهد مادورو بسجن المتورطين في الانقلاب ضده، لكن جوايدو نفى وقوع أي اعتقالات حتى الآن.
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